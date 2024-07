Do wykonania makijażu użyto:

• Podkład Fixx Creme nr O1 i O3 Kett

• Primer Potion Eden Urban Decay

• Korektor Creamy Concealer Sand Bobbi Brown

• Puder Lexury Powder Banana Ben Nye

• Brwi kredka Artistry

• Granatowa kredka nr 49 Blue Hawaii IsaDora

• Cienie z paletki Oh So special Sleek

• Lawendowy cień Ribbonesque Lime Crime

• Cienie Mocha i Chicadee Make Up Geek

• Tusz Sumptuous Extreme Estee Lauder

• Niebieski tusz Colour Play MC24TBLA Inglot

• Bronzer nr 01 Shiseido

• Szminka nr 16 Rimmel