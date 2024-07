Katarzyna Gajewska do wykonania sylwestrowego makijażu użyła:

• Podkład Lasting Perfection nr 4 Collection

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection

• Puder Luxury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Brow Genius Kit Anastasia Beverly Hills

• Cień Black Sands Senna Cosmetics

• Różowy rozświetlacz Como La Flor Chaos

• Srebrny pigment Tiara Sugarpill

• Czarny eyeliner Lasting Drama Maybelline

• Biała kredka Topshop

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Rzęsy Whispie Me Away Velour Lashes

• Paleta do konturowania Contour Kit Anastasia Beverly Hills

• Farbka do ust Pout Paint Milkshake Sleek