Już w niedzielę odbędzie się wielka gala MTV EMA 2014, podczas której Dawid Kwiatkowski będzie walczył o statuetkę dla najlepszego światowego wykonawcy. Pięć lat temu w tej roli wystąpiła Doda, której udało się zająć wysokie drugie miejsce. Gwiazda wspomina to wydarzenie w samych superlatywach. Przypomnijmy: "Siedzieliśmy z Beyonce i Jayem-Z na stołówce"



Menadżerką Dody była wtedy Maja Sablewska, a duet ten trząsł wówczas polskim show-biznesem. Wyjazd na galę MTV 2009 do Berlina był dla obu pań wielkim wydarzeniem i w tej kwestii nie mogły się nie zgodzić. W rozmowie z AfterParty.pl, Sablewska wyznała, że ma z imprezy doskonałe wspomnienia i pamięta, jak inne światowe gwiazdy reagowały na Dodę. Maja wspomina sytuację, w której polską wokalistką zafascynowana była Katy Perry, a płytę Rabczewskiej dostał nawet menadżer Beyonce.



Doda powiedziała w rozmowie z wami, że siedziałyśmy wtedy z Beyonce i Jayzem-Z na stołówce to rzeczywiście tak było - stolik w stolik. Ja nawet tam podrzuciłam ich menadżerowi płytę Dody. To były niezapomniane chwile, bo nigdy nie zapomnę momentu, gdy Doda wchodziła na scenę, a Katy Perry stała obok i pytała się wszystkich: kto to jest, kto to? Z taką zazdrością w oczach, a ja miałam taką satysfakcję, bo Doda rzeczywiście wyglądała pięknie i bardzo światowo. A miała wtedy ciężki okres, chociaż nigdy tego nie przyzna, ale prawda jest taka, że ten czas był dla niej bardzo słaby prywatnie. Jednak wszystko bardzo profesjonalnie uniosła i to na najwyższym poziomie. I za to ją uwielbiałam, że co by się nie działo, ona zawsze zachowywała się profesjonalnie. To dla mnie też szczególne wspomnienie, bo chwilę potem nasze drogi się rozeszły, więc jak odchodzić to tylko w glorii zwycięzcy - wyznaje w rozmowie z nami Sablewska.