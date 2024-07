W ostatni wtorek odbyła się wielka impreza MTV EMA 2014 Pre-party, która była prawdziwą rozgrzewką przed główną galą w Glasgow. Na imprezie pojawiła się cała plejada rodzimych gwiazd, wśród których błyszczała tradycyjnie już Doda, tym razem w bardzo eleganckim wydaniu. Przypomnijmy: Doda w trendach sezonu na imprezie MTV. Założyła spodnie swojego projektu

Obecność wokalistki nie była przypadkowa. W 2009 Doda wygrała tytuł dla najlepszego polskiego artysty MTV i walczyła o główne trofeum na MTV EMA w tym samym roku. Rabczewska odniosła ogromny sukces - dzięki blisko 5 milionom głosów zajęła drugie miejsce i pojawiła się na gali w oryginalnej kreacji, która zrobiła furorę na czerwonym dywanie. W rozmowie z AfterParty.pl Doda wspomina kulisy tamtego wydarzenia i nie ukrywa, że była to ogromna przygoda. Ma też radę dla tegorocznego finalisty, Dawida Kwiatkowskiego.



Byłam na MTV i dzięki temu, że Polacy tak bardzo głosowali, udało się wygrać drugie miejsce. Warto o tym pamiętać, kiedy mówi się o Eurowizji i drugim miejscu Edyty Górniak, ponieważ wtedy Polacy również zrobili fantastyczną rewoltę i dzięki ich głosom wygraliśmy drugie miejsce w całej Europie, zostawiając w tyle wszystkie inne kraje. Jeżeli Dawid będzie siedział tam, tak jak siedziałam, to myślę, że najważniejsze żeby obserwował i łapał każdą chwilę, bo to jest niesamowite jak siedzieliśmy na jednej stołówce z Beyonce czy Jayem-Z, którzy jedli z jednego plastikowego talerzyka zupkę. Tudzież siedząc przy scenie obok Katy Perry, której przytrzymywałam mikrofon, bo musiała się przypudrować. To są takie chwile, które, jak człowiek jest zestresowany, to później uciekają mu z głowy, a wydaje mi się, że takie doświadczenie może się nie powtórzyć, więc warto chłonąć każdą chwilę - wspomina w rozmowie z AfterParty.pl gwiazda.