Doda - jak zawsze - olśniła na czerwonym dywanie! Tym razem gwiazda wybrała się na galę "Osobowości i sukcesy", gdzie po raz kolejny zachwyciła wszystkich swoim lookiem. Tym razem gwiazda postawiła na czerwień w swojej stylizacji. Tylko spójrzcie na tą ultrakrótką mini sukienkę, w której gwiazda wyeksponowała swoje piękne nogi.

Reklama

Doda w ultrakrótkiej mini na gali "Osobowości i sukcesy"

Gdy tylko Doda pojawia się na wielkiej gali, to od razu wiadomo, że o jej stylizacji szybko zrobi się głośno! Ostatnio wszyscy zachwycali się kreacją Dody z Fryderyków, a tym razem artystka zaszalała ze swoją stylizacją podczas XV Jubileuszowej gali Osobowości i Sukcesy. Piosenkarka na gali z chęcią pozowała do zdjęć, dzięki czemu znów możemy podziwiać jej kreację prosto z czerwonego dywanu. Jak się okazało, tym razem wokalistka zdecydowała się na czerwony total look. Sami spójrzcie!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Doda na galę "Osobowości i sukcesy" wybrała czerwoną mini sukienkę, której góra została ozdobiona prześwitującym materiałem. W tym samym tonie gwiazda wybrała również rajstopy, a stylizację gwiazdy uzupełniły czerwone szpilki na wysokim obcasie. Artystka zaszalała również z fryzurą! Tym razem piosenkarka postawiła na fryzurę "wet look", a całą stylizację dopełnił makijaż z wyraźnie podkreślonym okiem.

fot. AKPA

Reklama

Zobacz także: Doda podzieliła się swoim szczęściem: "To już 4 miesiące"

Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć gwiazdy z gali "Osobowości i Sukcesy"!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

Fot. Pawel Wodzynski/East News