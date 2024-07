Maja Sablewska już nie jest kojarzona z gwiazdami, a z ekspertem od spraw wizerunku i zdrowego stylu życia. Wszystko za sprawą dwóch poradników, które napisała oraz autorskiemu programowi w TVN Style, który z tygodnia na tydzień zyskuje widzów. Zobacz: "Przeszłam transformację. Nie jestem idealna"

W jednej ze swoich książek Maja podzieliła się swoimi patentami na relaks. Opowiedziała w niej o rzeczach, które sprawiają, że "odlatuje".

- Bardzo ważny jest odpoczynek w ciągu dnia, nawet kilka minut pomaga nazbierać siły na kolejnych kilka godzin. Ja czasem zatrzymuję samochód, zamykam oczy i 5–10 minut głęboko oddycham. Pomaga, spróbujcie. Czasem także idę na herbatę lub kawę, biorę książkę lub gazetę i na parę minut „odlatuję”. To bardzo fajna metoda, kiedy wkurzy Cię szef, koleżanka, facet lub spotyka Cię stresująca sytuacja. A ponieważ kiedy jem, to nie piję, i kiedy piję, to nie jem, momenty z herbatą, kawą czy moją ulubioną gorącą wodą celebruję - pisze Sablewska.