Maja Hyży w polskich mediach zaistniała dzięki udziałowi w show “X-Factor”. W programie TVN-u występowała razem ze swoim byłym mężem Grzegorzem Hyżym, z którym ma dwóch synów - Wiktora i Aleksandra. Ostatnio para wysłała synów do przedszkola. Jak piosenkarka wspomina ten moment?

“Pójście dzieciaków do przedszkola to był dla mnie bardzo stresujący moment. Nie wiedziałam, jak zareagują i było różnie. Teraz jest już wszystko opanowane, mają bardzo dużo radości z tego, że idą do przedszkola (...) Na razie nie wykazują zainteresowania muzyką, poszli w kierunku piłki nożnej. To ich kręci”, zdradziła nam Maja Hyży.