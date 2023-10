Nie jest tajemnicą, że Maja Hyży i Agnieszka Hyży nie pałają do siebie miłością. Ostatnio media obiegła informacja, że dziennikarka przyszła na komunię synów męża w kiepskim nastroju. Nietęgą minę żony Grzegorza Hyżego zauważyła jego była żona - Maja, która postanowiła podzielić się tą informacją z mediami. Agnieszka Hyży do tej pory nie odniosła się do uszczypliwej wypowiedzi piosenkarki. Teraz przerwała milczenie!

Agnieszka Hyży odpowiada czy miała focha na komunii synów Mai i Grzegorza Hyżych

Podczas, gdy Maja Hyży prosto ze szpitala informuje media, że urodziła, obecna żona jej byłego męża, Agnieszka Hyży, woli być bardziej powściągliwa w dzieleniu się swoją prywatnością. Mimo, że niestandardowy model rodziny Hyżych na spokojnie mógłby być filmową inspiracją, to niewiele wiemy na temat relacji jakie w niej panują. Jedno jest pewne, Agnieszka Hyży nie przepada za Mają i to ze wzajemnością. Ostatnio gwiazdy pojawiły się na wspólnej uroczystości. Synowie Mai i Grzegorza Hyżych przyjęli pierwszą komunię. Piosenkarka zauważyła, że Agnieszka Hyży przyszła w kiepskim nastroju na komunię jej synów. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w rozmowie z "Faktem".

Agnieszka Hyży poproszona przez naszą reporterkę o komentarz, postanowiła odpowiedzieć i na dobre zamknąć temat, który odbił się szerokim echem w mediach. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co odpowiedziała!

