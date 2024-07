Dzisiaj 35. urodziny Mai Frykowskiej. Chcieliśmy z tej okazji przypomnieć, co u niej słychać. Kiedy jednak próbowaliśmy wejść na jej oficjalne kanały promocyjne - wszystkie zniknęły z internetu! - zarówno publiczny jak i prywatny profil na Facebooku. A po wejściu na jej oficjalną stronę wita nas czarne tło z adresem mailowym. Sprawę chcieliśmy wyjaśnić kontaktując się z jej menadżerem, jednak ten nie odpowiada na naszego e-maila, zadzwoniliśmy więc na prywatny numer Mai - brak sygnału.

Czy to oznacza, że Frykowska zrezygnowała z dalszej kariery w show-biznesie i po prostu zdała sobie sprawę, że bywanie na salonach nie jest jej celem w życiu? Przyjrzeliśmy bliżej całej sprawie i okazało się, że Maja w ciągu mijającego roku pojawiła się tylko na pięciu(!) wydarzeniach publicznych, co w jej przypadku jest sporym zaskoczeniem, bo dotychczas pełniła funkcję rasowej celebrytki, znanej bardziej z tego, że jest znana, niż ze swojej zawodowej pasji - aktorstwa. Przypomnijmy: "Przyjęłam Jezusa Chrystusa do swojego serca"

Ostatni raz Maję widzieliśmy publicznie w sierpniu, podczas finału akcji charytatywnej "Stop pustym miskom - pomagamy schroniskom". Po tym wydarzeniu totalnie zniknęła... Mamy nadzieję, że u Mai wszystko w porządku a ta dziwna przerwa/nieobecność jest tylko chwilowa.

Tak Maja wyglądała na swoim ostatnim publicznym wydarzeniu. W sumie trochę za nią tęsknimy...

Maja Frykowska przyłapana na lotnisku kilka miesięcy temu: