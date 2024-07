Prywatnie Maja Frykowska nie jest z nikim związana i póki co nie zapowiada się na zmianę tego stanu. Natomiast zawodowo już tak. Jej autorski program "Lub Czasopisma!" trafił kolejny raz do nowej ramówki stacji TELE5 i wraz z nowym sezonem pojawiły się pierwsze zmiany. Jak dowiedziało się AfterParty.pl Mai Frykowskiej towarzyszyć będzie nowy współprowadzący, Robert Patoleta. To razem z nim Maja pilnie będzie śledziła wydarzenia z życia gwiazd.

Reklama

- Dołączy do mnie Robert Patoleta. Znamy się od wielu lat i lubimy, więc na pewno będzie to miła współpraca. Obydwoje szykujemy dla widzów mnóstwo niespodzianek i atrakcji. Na pewno wszyscy nasi wierni fani będą zadowoleni - mówi Maja Frykowska w rozmowie z AfterParty.pl.

Reklama

Dla przypomnienia dodajmy, że Robert Patoleta zastąpi przy boku Mai, Daniela Wielebę. Z jakim efektem? O tym będziemy mogli przekonać się już jutro o 22.55 na antenie TELE5. Wtedy premierowy odcinek nowego sezonu programu "Lub Czasopisma!".

chimera