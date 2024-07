Maja Bohosiewicz wzięła udział w rozbieranej sesji zdjęciowej do "Playboya", co oczywiście zaowocowało dużym zainteresowaniem wokół jej osoby. Ona sama jest zachwycona sesją i tym, jak w niej wygląda. Przypomnijmy: Bohosiewicz o swojej sesji w Playboyu: Reklama cycków

Zmysłowym zdjęciom towarzyszy krótki wywiad. Maja opowiada w nim o stresie towarzyszącym rozbieraniu się przed obcymi ludźmi na planie sesji i mężczyznach. Nieoczekiwanie na pytanie, jaki prezent chciałaby podarować swojemu facetowi, wyznała, iż... dziewictwo.



Myślę, że najlepszy prezent jaki ofiaruję mojemu mężczyźnie, to będzie moje dziewictwo. To stanie się w noc poślubną i to będzie największy prezent - stwierdziła.