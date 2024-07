Maja Bohosiewicz jest w ciąży, ale nie ma zamiaru zwolnić tempa. Jest wręcz na odwrót - gwiazda pracuje coraz więcej! Jak informuje na swoim Instagramie - nawet 12 godzin dziennie! Zaczyna od pracy w swojej kwiaciarni, a wieczorem przyjeżdża do teatru. Czy czasem nie przesadza?

Maja Bohosiewicz pisze: od 6;00 w @flowerstorewarsaw a od 18:00 na drugim etacie w teatrze. Wychodzi na to, że aktorka pracuje cały dzień! Aktorka budzi przez to naprawdę spore kontrowersje. Wcześniej - ostro ćwiczyła z Ewą Chodakowską. Jej fanki były tym zaniepokojone. Bohosiewicz świetnie jednak znosi ciąże i ma sporo energii. Ale czy powinna pracować od rana do nocy? Maja z pewnością może liczyć na wsparcie chłopaka, chyba powinna więc nieco odpuścić... ;)

