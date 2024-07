Sporo ostatnio dzieje się w życiu Mai Bohosiewicz. Aktorka i właścicielka marki odzieżowej Le Collet poinformowała ostatnio, że została prowadzącą pierwszego polskiego reality-show, które pojawi się na platformie Netflix. We wpisie, w którym pochwaliła się angażem do "Love Never Lies Polska", widać, że ma odmienioną fryzurę. Jednak dopiero teraz postanowiła z bliska zaprezentować ją swoim fanom.

Maja Bohosiewicz oczarowała fanów nową fryzurą

W swoim niedawnym wpisie na Instagramie Maja Bohosiewicz zaprezentowała swoją nową fryzurę. To bob o długości do ramion. Dzięki mocnemu cięciu włosy aktorki zachwycają objętością. Pojawiła się też grzywka, która wraz z delikatnymi, naturalnymi refleksami nadaje twarzy promiennego wyglądu. Efekt jest rewelacyjny i wprost oczarował fanów aktorki, którzy nie kryją zachwytu. Ktoś zauważa nawet, że nowa fryzura mocno odjęła Mai Bohosiewicz lat.

- Ale ślicznie - To jest fryz stworzony pod Ciebie - Przepraszam, czy Pani jest w ogóle pełnoletnia? - piszą zachwycone internautki.

Wiele komentujących uważa, że w nowej fryzurze gwiazda "Barw szczęścia" jest bardzo podobna do swojej siostry, Soni.

- Jak klon Sonii - Cudnie! Drugie zdjęcie - wyglądasz jak Sońka! - Na drugim zdjęciu wykapana siostra!

Komentarze pełne uznania zostawiło Mai także kilka koleżanek z show-biznesu, m.in. Olga Frycz, Agata Sieramska, Edyta Zając, a także siostra - Sonia Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz cieszy się dużą sympatią w sieci. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób, z którymi aktorka bardzo chętnie dzieli się zarówno swoim życiem prywatnym, jak i zawodowym. Pod koniec ubiegłego roku gwiazda poinformowała, że wraz z rodziną przeprowadza się do Dubaju. Po kilku miesiącach jednak okazało się, że postanowili wrócić do kraju. Powodów tej decyzji nie ujawnili, jednak wkrótce Maja Bohosiewicz poinformowała o tym, że zmaga się z depresją i jest pod opieką terapeuty.

Wygląda na to, że życie gwiazdy "Barw szczęścia" teraz dobrze się układa, czego dowodem jest choćby nowy program z jej udziałem. Przypomnijmy, że reality-show "Love Never Lies Polska" z Mają Bohosiewicz w roli prowadzącej zadebiutuje na platformie Netflix już 23 stycznia 2023 roku.

