Maja Bohosiewicz pojawiła się na premierze spektaklu "Interes życia" z Joanną Koroniewską w roli głównej. Na imprezie aktorce towarzyszył jej partner. To rzadki widok! Bo choć para nie stroni od wrzucania wspólnych zdjęć na profile w mediach społecznościowych, to do tej pory trudno ich było spotkać razem> Maja Bohosiewicz razem ze swoim partnerem prowadzą kwiaciarnię. Teraz para spodziewa się dziecka. Maja Bohosiewicz unikała na premierze fotografów i nie pozowała na ściance. Aktorka zakryła ciążowy brzuszek luźnym różowym swetrem.

Jak Maja Bohosiewicz prezentowała się na premierze w Teatrze Komedia w Warszawie? Zobaczcie zdjęcia.

