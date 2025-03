"Love Never Lies: Polska" to popularny program reality show, który zadebiutował na platformie Netflix w 2023 roku. Format polega na testowaniu szczerości par, które decydują się poddać swoje związki próbie prawdy. Uczestnicy odpowiadają na trudne pytania, a ich odpowiedzi są analizowane przez nowoczesne urządzenie wykrywające kłamstwa, co pozwala ujawnić skrywane tajemnice i prawdziwe intencje partnerów. Za każdą szczerą odpowiedź pary otrzymują nagrodę pieniężną, natomiast kłamstwa skutkują utratą zgromadzonych środków.

"Love Never Lies: Polska" zdobył dużą popularność dzięki autentycznym emocjom uczestników oraz nieprzewidywalnym zwrotom akcji. Program ukazuje, jak ważna w związku jest szczerość i zaufanie, a także jak trudne mogą być konsekwencje kłamstw. Prowadząca, Maja Bohosiewicz, swoim profesjonalizmem i empatią dodaje programowi wyjątkowego charakteru, wspierając uczestników w trudnych momentach i pomagając im stawić czoła prawdzie.

Teraz to właśnie prowadząca show postanowiła ujawnić największe tajemnice "Love Never Lies". Te kwestie od dawna nurtowały fanów i w końcu wszystko stało się jasne.

Maja Bohosiewicz zamieściła na swoim Instagramie rolkę, w której odpowiedziała na pytania od fanów w kwestii programu "Love Never Lies" i jego zakulisowych smaczków. Najbardziej nurtującym fanów pytaniem było to, czy program jest reżyserowany. Ze względu na zaskakujące, a niekiedy nawet szokujące zwroty akcji w relacjach par, wielu widzów wręcz nie dowierzało, że te wydarzenia dzieją się naprawdę. Maja Bohosiewicz jednak zapewniła, że program w żadnym stopniu nie jest reżyserowany.

No i tutaj myślę, że wielu Was zaskoczę, natomiast program w ogóle nie jest reżyserowany.

Maja Bohosiewicz zdradziła także, czy dowiadywała się o kłamstwach razem z uczestnikami.

Tak. Nie tylko dowiaduję się o kłamstwach wraz z uczestnikami, ale też po raz pierwszy słyszę pytanie, które zostało im zadane podczas ceremonii i tak samo razem z nimi po raz pierwszy widzę te materiały, które im puszczam, więc czasami mam taką minę ,,no to co - oglądamy'' z uśmiechem, a tam nagle... I laska załamana, albo chłop załamany, a ja... Ale ja naprawdę nie wiedziałam, co tam było.

