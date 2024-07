1 z 9

Małgorzata Socha dość szybko wróciła do formy po ciąży, ale nawet mogąc pochwalić się szczupłą sylwetką, nie była do końca zadowolona ze swojej figury. Gwiazda chciała wrócić do kształtów sprzed narodzin dziecka, co zmotywowało ją do treningów. Udało się - aktorka schudła aż o dwa rozmiary. Przypomnijmy: Socha schudła aż o dwa rozmiary. Zdradziła sekret swojej nowej szczupłej figury

Wszystko wskazuje na to, że Socha wciąż trenuje, bo na najnowszych zdjęciach jest jeszcze szczuplejsza niż dotychczas. Małgorzata wzięła dziś udział w Marszu Różowej Wstążki i do koszulki, którą mieli na sobie wszyscy uczestnicy akcji, aktorka dobrała krótką spódniczkę i sportowe buty. Uwagę zwracały jej bardzo szczupłe nogi. Mamy wrażenie, że gwiazda już dawno nie wyglądała tak dobrze, więc treningi i bieganie działają tylko na jej korzyść.

Zobaczcie Małgorzatę Sochę w mini w centrum Warszawy. Ma już idealną sylwetkę?