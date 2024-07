2 z 4

Siostra Magdaleny Żuk w rozmowie z TVN24 przyznała, że o egipskim raporcie dowiedziała się dopiero z mediów. A jak Anna Cieślińska ocenia wyniki śledztwa przeprowadzonego w Egipcie? Kobieta nie ukrywa rozczarowania, że prokuratura nie poinformowała rodziny Magdaleny Żuk raporcie.

Dowiedzieliśmy się o tym z mediów, bo one wiedzą więcej niż my jako strona postępowania i rodzina. Dla mnie to jest skandal- w rozmowie z TVN24 mówiła siostra Magdaleny Żuk.

Anna Cieślińska zaznaczyła, że wciąż czeka na m.in. zapisy z monitoringu.

Jednak to na co my czekamy, czyli między innymi zapisy z monitoringów i zeznania świadków, nie zostało przekazane. Z jakiego powodu, nie mam zielonego pojęcia. Ciągle stoimy w tym samym miejscu- przyznała kobieta. Moim zdaniem jest tam coś, czego nie chcą nam pokazać.

Co ciekawe, siostra Magdaleny Żuk w rozmowie z TVN24 przyznała, że wie, co wydarzyło się z jej siostrą e Egipcie! Zobaczcie, co powiedziała!