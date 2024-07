Chociaż Magdalena Tul była jedną z faworytek konkursu Eurowizji, to jej występ podczas półfinału nie zachwycił widzów. Polska reprezentantka nie tylko nie dostała się do finału, ale również zajęła ostatnie miejsce w całej rywalizacji.

Piosenkarka postanowiła wytłumaczyć swoim fanom co było przyczyną jej porażki. Opublikowała oświadczenie, dzięki któremu dowiadujemy się, że to błąd techniczny zadecydował o klęsce Tul!

- Ogromny aplauz publiczności czy też nowe warunki akustyczne, które na próbie dawały inne wrażenie, spowodowały, że miałam problem ze słyszalnością podkładu- napisała na stronie swojego fanklubu.

Magdalena Tul przyznała również, że czuje do siebie wielki żal, że straciła szansę na pokazanie swoich umiejętności.

Myślicie, że gdyby nie „błąd techniczny” nasza reprezentantka miałaby szansę na finał?

