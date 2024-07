Choć dla wielu okres świąteczny kojarzy się z radością i spotkaniami z bliskimi, zbliżająca się wielkimi krokami Wielkanoc jest wyjątkowo bolesna dla Magdaleny Stępień. Przed modelką bowiem pierwsze święta bez ukochanego synka. Tylko u nas zdradziła, jak zamierza spędzić ten czas. Podczas wywiadu nie mogła powstrzymać łez.

- Łamie mi się głos - tłumaczyła roztrzęsiona Magdalena Stępień.

Magdalena Stępień o pierwszych świętach Wielkanocnych bez Oliwierka

To był naprawdę bardzo trudny rok dla Magdaleny Stępień. Pod koniec lipca 2022 roku zmarł synek modelki i Jakuba Rzeźniczaka - Oliwierek przegrał walkę z rzadkim nowotworem wątroby. Teraz przed pogrążonymi w żałobie rodzicami chłopczyka pierwsze święta wielkanocne bez syna.

- Zeszły rok, święta, spędziliśmy w szpitalu w Izraelu - wspomina w rozmowie z reporterem Party.pl Magdalena Stępień ostatnią Wielkanoc zmarłego Oliwierka. - Łamie się głos, chyba nie jestem gotowa o tym rozmawiać - dodała, nie kryjąc łez.

Przypominamy, że niedługo po zdiagnozowaniu choroby, syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka został przewieziony do specjalistycznej kliniki w Izraelu. Niestety, pomimo usilnych starań lekarzy, Oliwierka nie udało się uratować. Przez kilka tygodni od śmierci synka, Magdalena Stępień odcięła się od show-biznesu i nie komentowała rodzinnej tragedii, od niedawna jednak wraca do medialnego świata i otwarcie opowiada o swoim bólu i przeżywaniu żałoby. Jak sama podkreśla, powrót do branżowych eventów jest dla Magdaleny Stępień formą terapii.

Podczas najnowszej imprezy marki biżuteryjnej Magdalena Stępień zachwycała na ściance. I choć modelka starała się uśmiechać do fotografów, to w rozmowie z Party.pl wyznała, że zbliżająca się Wielkanoc sprawia jej ogromny ból, a myśli, że to pierwsze takie święta po śmierci synka, jeszcze bardziej ją ranią.

- To będzie bardzo trudne dla mnie, tak jak święta Bożego Narodzenia w zeszłym roku - wyznaje z Party.pl Magdalena Stępień, z którą rozmawialiśmy na premierze biżuterii ZoZo Luxury.

Jak Magdalena spędzi tegoroczną Wielkanoc? Więcej dowiecie się oglądając nasze wideo.

