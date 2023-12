W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Sylwia Peretti opublikowała post poświęcony zmarłemu synowi. Celebrytka pisze w nim o bólu po stracie ukochanego dziecka oraz o pierwszych świętach bez niego. Celebrytka podziękowała również wyjątkowym osobom, które pomagają jej w tym trudnym czasie.

W lipcu Sylwia Peretti przeżyła niewyobrażalną tragedię, która odcisnęła piętno na resztę jej życia. W tragicznym wypadku samochodowym zginął syn celebrytki, a jego odejście było dla niej wielkim ciosem, przez który postanowiła na jakiś czas usunąć się w cień. Po kilkunastu tygodniach gwiazda "Królowych życia" wróciła na Instagram i czasem publikuje posty, w których wspomina swojego syna. Ostatnio Sylwia Peretti opublikowała poruszające nagranie, w którym chciała uczcić pamięć o synu. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia celebrytka ponownie opublikowała nowy wpis i zdradziła, jak wyglądała pierwsza wigilia bez Patryka.

Kiedy patrzę na to zdjęcie, uświadamiam sobie, że zamieniliśmy się rolami i wrzeszczę po cichu z niemocy. Teraz to ja będę Mikołajem, a Ty moim Aniołem, Synek... Po 24 latach nie ma już u mnie Świąt ''na Kevina'', z tysiącem lampek, radością, śmiechem i prezentami. W ogóle ich nie ma... Jest za to wegetacja, pustka i koszmarne wyjałowienie z uczuć.

— zaczeła Sylwia Peretti.