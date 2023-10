Po traumatycznych wydarzeniach, których doświadczyła Magdalena Stępień, związanych ze śmiercią jej synka, Oliwierka, przyszła pora na nową próbę stabilizacji. Niedawno modelka zdradziła, że jest w związku. Czy przyjdzie czas na to, by Magdalena Stępień wyjawiła, kim jest jej wybranek? W rozmowie z Party.pl padła jasna deklaracja.

Jakiś czas temu Magdalena Stępień zdradziła, że ma nowego partnera. Jak do tej pory, modelka nie zdradziła tożsamości ukochanego. Pojawiły się spekulacje, że partnerem Magdaleny Stępień jest Robert Kochanek - gwiazda zdradziła bowiem, że spotyka się ze znaną osobą. Czy przyjdzie czas, by Magdalena Stępień ujawniła, kim jest jej partner? W rozmowie z reporterem Party.pl padła jasna deklaracja w tym temacie.

Nie, nie podzielę się, do momentu, kiedy oboje będziemy na to gotowi, to na pewno się nie podzielimy - zadeklarowała Magdalena Stępień, zapytana o wyjawienie tożsamości ukochanego.