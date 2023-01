Magdalena Stępień o pierwszych wakacjach od śmierci synka: "Pierwszy odpoczynek bez niego"

Zaledwie kilka dni po swoich pierwszych urodzinach, synek Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka przegrał walkę z nowotworem. Po długiej nieobecności w mediach, pogrążona w żałobie modelka powoli wraca do codzienności, publikując w sieci zapowiedzi kolejnych projektów zawodowych. W miniony wtorek, 22 listopada, gwiazda pojawiła się na pokazie mody Dawida Wolińskiego. Teraz tłumaczy się, dlaczego na nowo zaczęła brylować na ściankach. Magdalena Stępień o powrocie na ścianki Niespełna cztery miesiące temu zmarł Oliwier Rzeźniczak , synek Jakuba Rzeźniczaka i Magdy Stępień. Chłopiec przez pół roku walczył z rzadkim nowotworem wątroby, niestety, pomimo polepszających się rokowań, stan dziecka nagle się pogorszył, a Oliwier zmarł. Ostatnio Magdalena Stępień opowiedziała o ostatnich chwilach synka . Po występie w "Dzień Dobry TVN" modelka coraz śmielej dzieli się w sieci swoją codziennością, a w miniony wtorek gwiazda pierwszy raz po śmierci Oliwiera pojawiła się na czerwonym dywanie. Magdalena Stępień w towarzystwie plejady gwiazd zawitała na pokazie mody Dawida Wolińskiego. W rozmowie z mediami postanowiła szybko wytłumaczyć swoją decyzję. - To jest pewnego rodzaju wsparcie od moich przyjaciół, którzy zapraszają mnie i namawiają, abym wychodziła do ludzi i otaczała się osobami, które mnie wspierają. Praca, spotkania i po prostu powrót do normalnego życia - przyznała w rozmowie z "Pudelkiem". Zobacz także: Kożuchowska w nowej fryzurze, Socha i Urbańska w cekinach na pokazie Dawida Wolińskiego [ZDJĘCIA] Jak podkreśla modelka, powrót Magdaleny Stępień do zawodowego życia pomaga choć na chwilę oderwać jej się od żalu i ogromnej pustki, jaką czuje po śmierci ukochanego Oliwierka. - To jest pewnego rodzaju lekarstwo dla mnie, aby jakoś żyć i...