Magda Steczkowska ma troje dzieci: trzynastoletnią Zosię, sześcioletnią Michalinę i czteroletnią Antoninę. Wokalistka przyznaje, że każda z nich to niezwykła osobowość, ale najmłodsza z córek to prawdziwa kopalnia bon motów. Magda zdradza, że wydawnictwa książkowe także doceniły talent Antosi i złożyły jej interesującą propozycję.

A co z talentem muzycznym u najmłodszych kobiet w rodzinie Steczkowskich?

Zosia i Michalina mają bardzo dobry słuch. To już to wiem. Słyszę jak śpiewają - mają naprawdę piękne głosy. Antośka to się jeszcze zobaczy, jest jeszcze malutka. Jak mąż mówi: "Zostanie lekarze", ona odpowiada: "Nie! Zostanę gitarzystką rockową".

