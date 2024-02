Po tym, jak 19 lutego oficjalnie ogłoszono wyniki preselekcji do Eurowizji, w sieci dosłownie zawrzało. Część internautów nie może pogodzić się z faktem, że ich faworytka - Justyna Steczkowska - przegrała z Luną, która decyzją jurorów pojedzie w maju do Malmö. Teraz na wybór reprezentantki Polski na Eurowizji zareagowała sama Steczkowska! Jak czuje się z faktem, że do biletu na Eurowizję zabrakło jej tak niewiele?

Justyna Steczkowska wymownie o wyborze Luny na Eurowizję 2024

Wyniki polskich preselekcji do Eurowizji 2024 ogłoszono w poniedziałek, 19 lutego, a decyzja jury spotkała się z ogromnymi emocjami wśród internautów, których spora grupa wcale nie uznawała Luny za faworytkę. Wręcz przeciwnie - zdaniem wielu, to Justyna Steczkowska powinna pojechać na prestiżowy konkurs piosenki. Teraz sama wokalistka postanowiła zabrać głos w sprawie i opublikowała nagranie na InstaStories.

W nowym nagraniu na Instagramie Justyna Steczkowska nie odniosła się do faktu, że to nie ona zajęła pierwsze miejsce w preselekcjach do Eurowizji. Postanowiła jednak ... raz jeszcze polecić internautom swój konkursowy utwór, "WITCH-ER Tarohoro". Na Instagramie pojawił się ... po prostu link do klipu Steczkowskiej na YouTube.

Nie da się ukryć, że decyzja ws. wyboru Luny jako reprezentantki Polski na Eurowizję spotkała się z mieszanymi odczuciami internautów. W sieci pojawiło się wiele komentarzy podważających decyzję preselekcyjnego jury - fani wskazywali, że to właśnie Justyna Steczkowska powinna wystąpić w międzynarodowym konkursie piosenki.

Nie wierzę, mając Justynę i mega potencjał wysyłamy Lunę

Porażka, taki potencjał piosenki Justyny. A tu jakaś płaska radiówka

Zamiast postawić na coś oryginalnego, związanego z naszą kulturą, co podobało się ludziom za granicą i o Justynie było naprawdę głośno, to nie...

Co ciekawe, jak podał jeden z jurorów preselekcji, Steczkowska przegrała z Luną "rzutem na taśmę" - obie artystki podzielił zaledwie jeden punkt. Na podium znaleźli się także - ex aequo - Kayah i Marcin Maciejczak.

Wynik naszego głosowania z pewnością nie zadowoli wszystkich – różnica między pierwszym a drugim miejscem wyniosła zaledwie jeden punkt, co tylko pokazuje, jak wyrównany był poziom. Jest wypadkową naszych gustów, doświadczeń, obserwacji i wrażliwości - napisał Konrad Szczęsny, jeden z jurorów tegorocznych preselekcji do Eurowizji.

A Wy, jak oceniacie decyzję ws. Eurowizji?

