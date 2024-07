Magda Mielcarz w show-biznesie pierwsze kroki stawiała jako modelka. Jednak jej niezwykła uroda szybko została zauważona przez ludzi z branży filmowej. W ten sposób dostała rolę Ligii w ekranizacji powieści "Quo Vadis", który otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Zobacz: "Muszę mieć swoje własne pieniądze"

Na planie produkcji Magda poznała Pawła Deląga. Ta znajomość zaowocowała tym, że później Mielcarz została zauważona za granicą i wystąpiła w filmie "Fanfan Tulipan" wraz z Penelope Cruz. O tym jak to się stało, gwiazda opowiedziała w programie Marcina Tyszki.

- Moją pierwszą pracę we Francji załatwił mi Paweł Deląg. Pojechał tam szukać agencji i ja byłam na materiałach z nim, zdjęciach. On mi gdzieś tam umożliwił kontakt z tą agentką, która mnie natychmiast zaprosiła na zdjęcia próbne. To było do filmu Luca Bessona. Ja ten film zaraz dostałam. Pawłowi jestem bardzo wdzięczna - powiedziała Mielcarz.