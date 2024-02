Śmierć Tomasza Komendy zasmuciła wszystkich. Głos po jego śmierci zabrał Piotr Trojan, który wcielił się w niego w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", który wyszedł do kin w 2020 roku. Aktor trzymał kciuki za 46-latka. Kiedy w sądzie przyznano mu zadośćuczynienie mówił: "Mam nadzieję, że przed Tomkiem jeszcze długie życie". Niestety. Tomasz Komenda zmarł zaledwie kilka lat później. Piotr Trojan pożegnał go poruszającym wpisem.

Tomasz Komenda zmarł w wieku 46 lat. W ostatnich latach życia zmagał się z okrutną chorobą, jaką jest nowotwór. Historia życia Tomasza Komendy wstrząsnęła całym krajem. Po tym, jak po 18 latach niesłusznej odsiadki odzyskał wolność, wielu życzyło mu spokoju i szczęścia. Tego jednak nie odnalazł nawet na wolności. Media rozpisywały się o jego dramacie rodzinnym, o tym że Tomasz Komenda odciął się od byłej partnerki i syna. Zniknął z przestrzeni medialnej. Dziś jednak media obiegła smutna informacja, że "Tomek zmarł dziś rano" - jak przekazał Grzegorz Głuszak w rozmowie z TVN24.

Tomasza Komendę we wzruszającym wpisie pożegnał Piotr Trojan, który wcielił się w niego w filmie obrazującym jego smutną historię:

Zobacz także: "Choć człowiek wiedział, że jest u niego źle, to ciągle się łudził". Rafał Collins żegna Tomasza Komendę

Film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" trafił do kin w 2020 roku. W produkcji to właśnie Piotr Trojan odegrał rolę Tomasza Komendy. W filmie znalazła się również poruszająca i symbliczna scena, kiedy po wyjściu na wolność filmowy Tomasz Komenda, mija tego prawdziwego. Tak wówczas Piotr Trojan mówił o swojej roli w rozmowie z TVN:

Zobacz także