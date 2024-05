„Saltburn” Emerald Fennell od premiery kinowej pod koniec ubiegłego roku dzieli zarówno krytyków, jak i widzów.

A teraz film wylądował w Prime Video, przyciągając zupełnie nową publiczność i nadal wywołując ożywioną debatę wśród widzów na temat tego, czy film jest genialnym dziełem sztuki, satyrą czy po prostu ładnym obrazkiem. Po tym, jak „Saltburn” znalazł się w streamingu, jego popularność w mediach społecznościowych wzrosła jeszcze bardziej.

Kolejnym tematem, który budzi zainteresowanie „Saltburn”, jest znakomita obsada filmu z Barrym Keoghanem („Duchy z Inisherin”, „Zabicie świętego jelenia”, „Czarnobyl”) w roli studenta Oksfordu Olivera Quicka oraz Jacobem Elordim („Euforia”, „The Kissing Booth”, „Priscilla”), który występuje jako jego arystokratycznego kolega, Felix Catton.

Keoghan i Elordi to nie jedyne wielkie nazwiska w „Saltburn”, które przykuły uwagę widzów. W obsadzie znaleźli się także Rosamund Pike („Zaginiona dziewczyna”, „O wszystko zadbam”, „Duma i uprzedzenie”), Archie Madekwe („Gran Turismo”, „Midsommar. W biały dzień”, „See”) i Alison Oliver („Rozmowy z przyjaciółmi”).

Pike przyznała niedawno, że po pierwszym seansie była zszokowana „Saltburn”.

„W ogóle nie mogłem na siebie patrzeć. Nienawidziłam tego, jak niekomfortowo czuła się Elspeth”, powiedziała „Deadline”.

„Nie wiem, co to było, poczułam się dość niekomfortowo. Myślę, że kadry są bardzo osobiste, obiektyw jest tak blisko i naprawdę wszystko widać. A nasz operator był bardzo, bardzo dokładny i szczegółowy”, kontynuowała.

Poniżej przedstawiamy całą obsadę „Saltburn”.

Kto jest w obsadzie „Saltburn” u boku Jacoba Elordiego?

Oto pełna lista aktorek i aktorów, których znajdziecie w obsadzie „Saltburn”"

Barry Keoghan gra Olivera Quicka

Jacob Elordi gra Felixa Cattona

Rosamund Pike gra Elspeth Catton

Archie Madekwe gra Farleigh Start

Alison Oliver gra Venetię Catton

Richard E. Grant gra Sir Jamesa Cattona

Carey Mulligan gra „Poor Dear” Pamelę

Paul Rhys jako Duncan

Lolly Adefope jako Lady Daphne

Ewan Mitchell jako Michael Gavey

Barry Keoghan gra Olivera Quicka

Kim jest Oliver Quick? Główny bohater Saltburn, który stara się wpasować na Uniwersytecie Oksfordzkim – to znaczy do czasu, gdy poznaje Felixa Cattona. Kiedy Felix zaprasza go, aby spędził lato z rodziną w ich posiadłości, następuje chaos.

W czym jeszcze grał Barry Keoghan? Aktor obecnie przeżywa rozkwit kariery. Jak dotąd zagrał w takich produkcjach jak „Duchy Inisherin”, „Zabicie świętego jelenia”, „Władcy przestworzy”, „Eterlans”, „Zielony Rycerz. Green Knight”, „Zwierzęta Ameryki”, „Czarnobyl”, „Dunkierka”, „Batmant” czy też „Black 47”.

Wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku Keoghan powróci jako Joker w najnowszym „Batmanie” z Robertem Pattinsonem.

Rosamund Pike gra Elspeth Catton

Kim jest Elspeth Catton? Roztargniona matka Felixa i kochanka posiadłości Saltburn, którą od razu intryguje Oliver i jego tragiczna historia.

W czym jeszcze brała udział Rosamund Pike? Ta nagrodzona Złotym Globem aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Zaginiona dziewczyna”, „O wszystko zadbam”, „Hostiles”, „Duma i uprzedzenie”, „Koło czasu”, „Nasze zwariowane angielskie wakacje”, „Była sobie dziewczyna, „Jak dogonić szczęście”, „Kryptonim HHhH”, „Jack Reacher: Jednym strzałem”, „Śmierć nadejdzie jutro”, „Johnny English Reaktywacja”, „Słaby punkt”, „Surogaci” czy też „To już jest koniec”.

Widzowie mogli zobaczyć Pike także w serialach jak „Koło czasu” oraz „Status związku”.

Jacob Elordi gra Felixa Cattona

Kim jest Felix Catton? Kluczowa postać drugoplanowa, arystokratyczny student Oksfordu, na punkcie którego główny bohater Oliver Quick ma obsesję.

W czym jeszcze brał udział Jacob Elordi? Aktor zasłynął rolą w serialu „Euforia”. Oprócz tego wystąpił w takich produkcjach jak „The Kissing Booth”, „The Kissin Booth 2”, „2Hearts”, „Priscilla”, „Mortuarium” oraz „Głęboka woda”.

Ostatnio widzowie mogli go zobaczyć w filmach „Oh, Canada”, a także „The Sweet East”.

Alison Oliver gra Venetię Catton

Kim jest Venetia Catton? Zmartwiona i bezrobotna siostra Felixa Cattona, dla której Oliver jest nową zabawką.

W czym jeszcze brała udział Alison Oliver? Aktorka zasłynęła rolą w serialu na podstawie powieści Sally Rooney „Rozmowy z przyjaciółmi”. Oprócz tego zagrała w filmie „Pięć i pół historii miłosnych z mieszkania w Wilnie”. Widzowie mogli ją zobaczyć jeszcze także w serialu „Best Interests”.

Richard E. Grant gra Sir Jamesa Cattona

Kim jest Sir James Catton? Patriarcha rodziny Catton, który, podobnie jak jego żona, również przebywa z wróżkami i wydaje się, że nie wpływają na niego otaczające go katastrofy.

W czym jeszcze grał Richard E. Grant? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Withnail i ja”, „Czy mi kiedyś wybaczysz?”, „Opowieść wigilijna”, „Dom Hemingway”, „Gosford Park”, „Czarnoksiężnik”, „Dracula”, „Portret damy”, „Wiek niewinności”, „Jackie”, „Logan: Wolverine”, „Żelazna dama”, „Bodyguard Zawodowiec” czy „Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie”.

Gościnnie Richard E. Grant zagrał w serialach „Loki”, „Wyjęci spod prawa”, „Gra o tron”, „Dziewczyny”, „Doktor Who” czy też „Downton Abbey”.

Archie Madekwe gra Farleigh Start

Kim jest Farleigh Start? Amerykański kuzyn Feliksa Cattona z Jacoba Elordiego, który natychmiast przejrzał Olivera.

W czym jeszcze wystąpił Archie Madekwe? Aktor zagrał w kilku głośnych produkcjach jak „Gran Turismo”, „Midsommar. W biały dzień”, „See”, „Voyagers” i „Moja gwiazda: Teen Spirit”. Zagrał też w miniserialu „Nędznicy”.

Ostatnio widzowie mogli go zobaczyć w „Misji Stone”.

Carey Mulligan gra „Poor Dear” Pamelę

Kim jest „Biedna droga” Pamela? Najlepszy przyjaciel Elspeth z problemami.

W czym jeszcze brał udział Carey Mulligan? Aktorka zagrała główną rolę w poprzednim filmie Fennell, „Obiecująca. Młoda. Kobieta”. Poza tym Mulligan wystąpiła w takich produkcjach jak „Kraina wielkiego nieba”, „Maestro”, „Mudbound”, „Była sobie dziewczyna”, „Sufrażystka”, „Wstyd”, „Nie opuszczaj mnie”, „Wykopaliska”, Z dala od zgiełku”, „Jednym głosem”, „Drive”, „Co jest grane, Davis” czy też „Wielki Gatsby”.

Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w filmie „Astronauta”.

Paul Rhys gra Duncana

Kim jest Duncan? Przerażający lokaj posiadłości.

W czym jeszcze brał udział Paul Rhys? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Charlie”, „Napoleon” czy też „Wiktoria”.

Gościnnie Rhys wystąpił w takich serialach jak „Księga czarownic”, „Szpiedzy Waszyngtona”, „Demony da Vinci”, „Prawdziwa historia rodu Borgiów”, „Detektyw Murdoch”, „Luther” czy „Tajniacy”.

Kto jeszcze występuje w „Saltburn”?

Lolly Adefope („Cudotwórcy”, „Cudotwórcy: Wieki ciemne”, „Czarne lustro”, „Duchy”) pojawia się jako Lady Daphne, zamożna kobieta, która znudziła się swoim absurdalnym życiem.

Ponadto Ewan Mitchell („Ród smoka”, „Upadek królestwa”) gra Michaela Gaveya, kolejnego samotnika z Oksfordu, z którym Oliver początkowo się spotyka, zanim zaprzyjaźnia się z Felixem.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek