O śmierci Jossa Acklanda poinformował jego długoletni rzecznik i przyjaciel Paul Pearson. Legendarny brytyjski aktor odszedł w wieku 95 lat w niedzielę, 19 listopada. Artysta dorobił się bogatej filmografii. W trakcie swojej długiej kariery pracował też na planie produkcji Agnieszki Holland.

Joss Ackland nie żyje

Urodzony 29 lutego 1928 roku Joss Ackland już za życia został uznany za jednego z najbardziej utalentowanych i lubianych aktorów Wielkiej Brytanii. Gwiazdor był niezwykle ciepłą osobą zarówno na planie, jak i w życiu prywatnym. Przez 51 lat był w związku z żoną, Rosemary. Małżeństwo doczekało się siedmiorga dzieci oraz 32 wnuków. Jego żona zmarła 20 lat temu po walce z chorobą. W minioną niedzielę zmarł Joss Ackland.

Joss Ackland AF Archive/David Gadd./Mary Evans Picture Library/East News

Za sprawą swojego charakterystycznego głosu i zdolności przywódczych Ackland do każdej swojej kreacji wnosił wyjątkową intensywność i powagę. Zostanie zapamiętany jako jeden z najbardziej utalentowanych i lubianych brytyjskich aktorów — przekazała rodzina Jossa Acklanda na łamach BBC.

Joss Ackland zagrał w wielu znanych filmach. Aktor studiował pod okeim Elsie Fogerty w Central School of Speech and Drama w Londynie. Zadebiutował niewielką rolą w dramacie wojennym "Landfall". Później mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak "Zet i dwa zera" Petera Greenawaya, "Picasso — twórca i niszczyciel" Jamesa Ivory'ego, "Szalona wyprawa Billa i Teda" oraz "Uciec, ale dokąd".

Joss Ackland NZ/Collection Christophel/East News

Rozpoznawalność przyniosły my kreacje w "Zabójczej broni 2", "Polowaniu na Czerwony Październik", "Białej gorączce", "K-19" oraz "Potężnych Kaczorach". Pojawił się również w filmie Agnieszki Holland "Zabić księdza". Doczekał się nominacji do nagrody BAFTA.

Joss Ackland Warner Bros / Silver Pictures/Collection Christophel/East News

Po raz ostatni Joss Ackland zagrał w 2014 roku w filmie "Katherine of Alexandria". Przypominamy, że niedawno odszedł inny gwiazdor. W listopadzie zmarł Tyler Christopher, znany z serialu "Szpital miejski".