Polskie produkcje cieszą się coraz większym zainteresowaniem na platformach streamingowych. Wystarczy wspomnieć o takich tytułach jak „Klangor”, docenione również za granicą „Matki pingwinów”, czy „Furioza” z Mateuszem Damięckim. Od niedawna na Netfliksie możemy obejrzeć oryginalny horror z jego ojcem w roli głównej, Maciejem Damięckim. Tytuł zaraz po premierze znalazł się na liście 10 najpopularniejszych filmów amerykańskiego giganta spod czerwonego logo. „Cisza nocna” to nie tylko kino grozy, ale i poruszająca opowieść o stracie i starości.

O czym jest „Cisza nocna”?

"Cisza nocna" to polski film z 2024 roku w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego, znanego z takich produkcji jak „Plac zabaw” czy „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Film miał swoją światową premierę 23 września 2024 roku, a do polskich kin trafił 31 października 2024 roku. Głównym bohaterem jest Lucjan, emerytowany aktor teatralny, który po śmierci ukochanej żony trafia do domu opieki. W nowym miejscu czuje się samotny i niepogodzony z wszechobecną atmosferą czekania na śmierć. Pewnej nocy w piwnicy mężczyzna odkrywa tajemnicze wejście do czegoś, co przypomina stary, opuszczony teatr. Okazuje się, że podziemia kryją przejście do pełnego tajemnic, równoległego świata. Niedługo później Lucjan wyrusza w niebezpieczną misję, której stawką będzie jego życie.

Film porusza tematykę starości, samotności oraz lęków związanych z utratą kontroli nad własnym życiem. Reżyser Bartosz M. Kowalski z empatią, ale bez taryfy ulgowej, portretuje człowieka, do którego powoli dociera, że jest już niepotrzebny.

„Cisza nocna” to ostatni film Macieja Damięckiego

W roli Lucjana w „Ciszy nocnej” wystąpił Maciej Damięcki, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią w listopadzie 2023 roku. Jego kreacja została doceniona i pośmiertnie nagrodzona na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Maciej Damięcki (ur. 11 stycznia 1944 w Podszkodziu, zm. 17 listopada 2023) był polskim aktorem filmowym i teatralnym, pochodzącym z cenionej rodziny aktorskiej. Był synem aktorów Ireny Górskiej-Damięckiej i Dobiesława Damięckiego oraz młodszym bratem Damiana Damięckiego. Jego dzieci, Mateusz i Matylda Damięccy, również są aktorami.

W 1966 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W tym samym roku zadebiutował na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie, z którym był związany przez wiele lat. Na przestrzeni swojej kariery zagrał w licznych filmach i serialach, takich jak "Szatan z siódmej klasy", "Stawka większa niż życie", "Chłopi", "Rozmowy kontrolowane", "Plebania" czy "M jak miłość". Maciej Damięcki zmarł 17 listopada 2023 roku w wieku 79 lat. Informację o jego śmierci przekazały dzieci, Matylda i Mateusz Damięccy, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Inne popularne polskie filmy na Netfliksie

Jeśli lubicie polskie produkcje i szukacie tytułu na wieczór, oto pięć filmów dostępnych na platformie Netflix:

„Znachor” (2023, reż. Michał Gazda)

Nowa adaptacja klasycznej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Historia wybitnego chirurga, który po utracie pamięci rozpoczyna życie jako wiejski znachor. „Freestyle” (2023, reż. Maciej Bochniak)

Film sensacyjny opowiadający o młodym raperze Diego, który po wyjściu z odwyku próbuje zdobyć fundusze na nagranie albumu, angażując się w ryzykowny narkotykowy interes. „Miłość do kwadratu” (2021-2023, reż. Filip Zylber)

Seria komedii romantycznych śledząca losy dziennikarza i nauczycielki, których związek przechodzi różne perypetie. „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” (2019, reż. Maciej Kawulski)

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach, przedstawiający drogę młodego mężczyzny w świat polskiej mafii od lat 70. „Johnny” (2022, reż. Daniel Jaroszek)

Biograficzna opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim, ukazująca jego relacje z podopiecznymi oraz wpływ na życie młodego mężczyzny z kryminalną przeszłością.

