Magdalena Lamparska i Eryk Lubos są razem? Tak twierdzą osoby pracujące przy filmie "Kochaj", w którym Magda Lamparska gra jedną z głównych ról. Na premierę filmu w Płocku Magda przyjechała sama, ale Eryk Lubos dojechał już na sam seans i poprosił, żeby wpuścić go tylnym wejściem.

Nie chciał, by ktoś go widział, nawet nie pozował do zdjęć. Ale każdy wiedział, że przyjechał tam dla Magdy - mówi osoba z produkcji filmu "Kochaj".

Lamparska i Lubos poznali się na planie serialu "To nie koniec świata", w którym grali zakochanych. W serialu nawet wzięli ślub! Już wtedy plotkowano, że coś ich łączy. Ale serial się skończył w 2014 roku i od tego czasu nie widziano ich razem. Magda ostatnio sporo wyjeżdżała do Sanów Zjednoczonych, bo chce tam grać w filmach. Mówiono nawet, że ma tam nowego amerykańskiego chłopaka. A jednak okazuje się, że stara miłość nie rdzewieje i to Eryk Lubos jest wybrankiem jej serca!

Eryk Lubos jest 14 lat starszy od Magdy Lamparskiej. Ma też dwoje dzieci z różnych związków - syna Franka i córkę Tosię. Gra sporo charakterystycznych postaci, ostatnio w filmie "Chemia".

Ładna z nich para?

Eryk Lubos unikał zdjęć na premierze filmu "Kochaj" w Płocku.

Magdalena Lamparska wyglądała na premierze filmu "Kochaj" zjawiskowo.

ONS

Magda Lamparska i Eryk Lubos prawie nie mają wspólnych zdjęć. To jedno z nielicznych.