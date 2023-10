27 i 28 czerwca w warszawskim Stadionie Narodowym odbyły się koncerty Beyonce. Na wydarzeniu, będącym częścią trasy koncertowej Renaissance World Tour, nie zabrakło głośnych nazwisk. Drugie show międzynarodowej gwiazdy w Polsce oglądało grono aktorów, modelek czy wokalistów. Komu udało się kupić bilet?

Gwiazdy na drugim koncercie Beyonce

Koncerty Beyonce w Polsce to bez wątpienia wielkie wydarzenia. Nic dziwnego, że przeciągnęły wiele tysięcy ludzi, w tym polskich celebrytów. Na pierwszym show bawili się m.in. Roxie Węgiel, Maffashion, Julia Wieniawa, Jessica Mercedes czy Izabela Janachowska. Teraz do tego grona dołączyły kolejne gwiazdy. Jedną z nich była Doda, która na koncercie Beyonce pokazała się w lateksowym body bez ramiączek, przezroczystym komplecie z siateczki oraz długich kozakach. Na uwagę zasługuje jednak również look Magdaleny Lamparskiej. Aktorka opublikowała zdjęcie, na którym widać ją w koronkowej, czerwonej bluzce, spod której prześwituje czarny stanik. Na wierzch zarzuciła czerwoną kurtkę z pazurem o długości do pasa. Jak wyznała, dopiero dzień przed koncertem kupiła bilet.

- Zamarzyłam wczoraj. Spełniam. Tak trzeba żyć - napisała pod zdjęciem.

Wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych opublikowały również Patricia Kazadi, Joanna Moro i Kamila Kamińska. Artystki postawiły na czarne stylizacje. Pierwsza z nich wybrała spódnicę maxi i lateksowy gorset, na który zarzuciła koszulę. Look uzupełniła wyrazistym naszyjnikiem i makijażem ze srebrnymi elementami. Joanna Moro bawiła się w jasnych jeansach i crop topie z bufiastymi rękawami, do czego założyła daszek z mieniącymi się drobinkami oraz drobną torebkę. Z kolei Kamila Kamińska postawiła na kombinezon z asymetrycznym dekoltem.

Ujęcia z koncertu zaprezentował również Misiek Koterski. Aktor na wydarzenie wybrał się ze swoją partnerką, Marcelą Leszczak. Opublikował post, w którym uwiecznił chwile z ukochaną, a także kilka momentów koncertu. W opisie zacytował z kolei tekst piosenki zespołu Łobuzy.

- Meldujemy się na Beyonce. PS. Chyba czuje we mnie piniądz. Wystroiła się jak Bijons - napisał aktor.

Wśród publiczności na koncercie znalazła się także Sandra Kubicka. Modelka na tę okazję wybrała długie spodnie w kolorze białym, srebrny top z drobinek, błyszczącą torebkę, a także białą kurteczkę o długości do pasa. Elementy gerderoby pochodziły z polskiej marki Renee Girls. Gwiazda na swoim Instatory przyznała jednak, że nie dotrwała do finału koncertu.

Wśród pozostałych gości znaleźli się m.in. Marcelina Zawadzka (która przed koncertem zaprezentowała na Instastory swoją stylizację), Kasia Moś, Kaja Paschalska oraz Tomasz Ciachorowski z Maciejem Radelem i Michaliną Robakiewicz. Zobaczcie poniżej, jak wyglądali!

