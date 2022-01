"Hotel Paradise" 4: Wiktoria jest w związku? "Stara miłość nie rdzewieje!" 

Wiktoria z "Hotelu Paradise" pokazała tajemnicze zdjęcia z mężczyzną. Potwierdziła fanom, że to ktoś ważny! "Nasza historia trwa już pięć lat".

Wiktoria Gąsior była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise". Wysportowana piękność przykuwa uwagę nie tylko ze względu na swój twardy charakter, ale również wygląd. Od lat aktywnie ćwiczy i pracuje nad swoją sylwetką, co przyciąga wzrok wielu mężczyzn. Mimo że w programie związana była z Miłoszem, okazało się, że nie jest on tym jedynym. Wiktoria wielokrotnie podkreślała, że do szczęścia brakuje jej jedynie szczęśliwego związku. Ostatnio wstawiła wymowne zdjęcia z pewnym wytatuowanym mężczyzną. Na jednym z nich wspólnie leżą na kanapie, a tajemniczy pan trzyma rękę na jej... udzie! Czy to oznacza, że ma nowego chłopaka?

"Hotel Paradise" 4: Wiktoria w związku? "Stara miłość nie rdzewieje"

Wiktoria Gąsior w 4. edycji "Hotelu Paradise" związana była z Miłoszem. Para sporo razem przeszła, najpierw ich związek nie był akceptowany przez pozostałych uczestników, a następnie Miłosz oszukał Wiktorię. Gdy na Pandorze na dziewczynę wylał się ogromny hejt, ta zapłakana zwróciła się do Miłosza z prośbą o pomoc. Niestety wyszło jednak na jaw, że i on nie był z nią szczery. Produkcja dała im jednak jeszcze szansę na odbudowanie związku. Wydawać by się mogło, że tych dwoje nie może bez siebie żyć, niestety, tuż po emisji finałowego odcinka dowiedzieliśmy się, że Miłosz i Wiktoria zerwali. Niestety relacje między tą dwójką nie pozostały nawet przyjacielskie. Najpierw głośnym echem odbiła się wypowiedź Wiktorii o tym, dlaczego nie pojawiła się na imprezie z okazji finału "Hotelu Paradise". Okazało się, że jednym z głównych powodów był właśnie Miłosz... Następnie wielokrotnie podkreślała, że nie utrzymuje kontaktu z byłym chłopakiem, a nawet zasugerowała, że czuje się przez niego odrobinę wykorzystana i oszukana! Miłosz skomentował jej wypowiedź gorzkim:

Ja już nie mam na to siły

Wiktoria otwarcie mówi, że nie utrzymuje kontaktu z żadnym uczestnikiem z "Hotelu" z wyjątkiem Mateusza, ale podkreśla, że i ten kontakt jest sporadyczny. Brązowowłosa piękność twierdzi, że nie tęskni za swoimi kolegami z Zanzibaru, a jedyne czego jej brakuje do pełni szczęścia to mężczyzna, z którym stworzy szczęśliwy związek. Czyżby spełniło się jej marzenie?

Mat. prasowe

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria Gąsior pokazała swoje ciało! "Bardzo się wstydziłam"

Wszystko wskazuje na to, że Wiktoria z "Hotelu Paradise" znowu jest w szczęśliwym związku. Ostatnio wstawiła na swojego Instagrama relację z pewnym tajemniczym mężczyzną. Miłośniczka sportu pokazała najpierw, jak wspólnie jedzą kolację, a następnie oglądają film i to wszystko u niej w mieszkaniu! Mimo że na fotografiach widać jedynie wytatuowaną rękę mężczyzny jedno ze zdjęć jest wyjątkowo wymowne. Tajemniczy nieznajomy trzyma bowiem Wiktorię za udo, a ona sama podpisała to zdjęcie słowami:

Stara miłość nie rdzewieje

Instagram @wiktoria_gasior

Zobacz także: "Hotel Paradise": Kasia szczerze o zerwaniu kontaktu z Wiktorią. "Nie będę się rozdrabniać"

"To jednak jest ktoś! Szczęścia!" - emocjonowali się fani Wiktorii z "Hotelu Paradise" a ona zdecydowała się wyznać kilka zaskakujących szczegółów na temat swojej, jak się okazało wcale nie takiej nowej, relacji :

Nasza historia trwa już pięć lat. Dużo kłótni, niepowodzeń. Ale stara, prawdziwa miłość nie rdzewieje jak widać. Ostatnio znowu mieliśmy kontakt i znowu się pokłóciliśmy. Przedwczoraj w nocy po prostu pojechałam do "Pana P". Włamałam się na osiedle. Przeszłam pod szlabanem, krzyczałam pod oknem aby mnie wpuścił, a ten skubany tak spał, że nic nie słyszał. W końcu jacyś mili sąsiedzi mnie wpuścili o 2 w nocy do bloku. Dzwonek do drzwi już pana śpiocha obudził i tak już zostało.

Okazuje się, że Wiktoria i tajemniczy "Pan P" znają się już od pięciu lat. Myślicie, że gwiazda "Hotelu Paradise" niedługo oficjalnie potwierdzi, że znowu jest w szczęśliwym związku?