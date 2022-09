Magdalena Lamparska urodziła! Aktorka pokazała pierwsze zdjęcie z córką i zdradziła imię

Już pod koniec roku Magdalena Lamparska i jej partner, Bartek Osumek zostaną rodzicami. Jak donosi nowe "Party" para powita na świecie upragnionego synka! Bartek nie posiadał się ze szczęścia, gdy dowiedział się, że jemu i Magdzie urodzi się syn. Mają już nawet dla niego imię! – zdradził w rozmowie z magazynem informator. Jak Magdalena Lamparska nazwie syna? Podobno Magda i Bartek byli zgodni co do wyboru imienia chłopca. Zgodnie ustalili, że chłopiec będzie się nazywał Tymoteusz – dodaje osoba z otoczenia pary. Wszystko wskazuje na to, że w życiu aktorki układa się doskonale. Ukochany Magdaleny Lamparskiej , podróżnik i bloger Bartek Osumek , od kilku miesięcy pracuje w stolicy. Para zamieszkała razem i teraz wspólnie przygotowują się do narodzin ich pierwszego dziecka. Niedawno zakochani wrócili z wyprawy po Stanach Zjednoczonych. Podczas urlopu odwiedzili rodzinę Lamparskiej, zwiedzili też m.in. Wielki Kanion i przejechali Kalifornię . Zobacz także: Ciężarna Magdalena Lamparska na premierze w teatrze! Widać już brzuszek! Jak Magdalena Lamparska przygotowuje się do porodu i jak spędza ostatnie tygodnie przed narodzinami dziecka? Przeczytasz w nowym "Party". Magdalena Lamparska i Bartek Osumek powitają na świecie synka! Aktorka wybrała dla swojego synka imię Tymoteusz.