Magda Gessler zagra w filmie słynnego reżysera, Pedro Almodovara! Okazuje się, że restauratorka prawdopodobnie już wkrótce pojawi się na dużym ekranie u boku światowych gwiazd. Prowadząca program "Kuchenne rewolucje" w rozmowie z Faktem potwierdziła informacje o współpracy z reżyserem.

Pedro Almodovar jest moim przyjacielem. Niestety jestem zobowiązana umową, więc dopiero kiedy zaczniemy kręcić powiem państwu coś więcej. Na razie mogę zdradzić tylko, że zagram siebie! - zdradziła Magda Gessler.

Wygląda więc na to, że przed Magdą Gessler wielkie aktorskie wyzwanie, którego z pewnością może pozazdrościć jej niejedna aktorka na całym świecie. Pedro Almodovar współpracował z takimi gwiazdami jak Penelope Cruz czy Antonio Banderas. Teraz do tego grona dołączy także Magda Gessler!

Przypomnijmy, że dla Magdy Gessler nie będzie to debiut przed kamerą. Jakiś czas temu gwiazda TVN pojawiła się w serialu "Na Wspólnej".

