Wojciech Modest Amaro może pochwalić się wielkim sukcesem. Jak udało się nam dowiedzieć, restaurator zdobył niedawno wyróżnienie od jednego z najbardziej prestiżowych magazynów kulinarnych na świecie. Przypomnijmy: Najpierw gwiazdka Michelin, a teraz...

O Amaro było głośno jakiś czas temu w mediach w związku z konfliktem z Magdą Gessler. Gwiazda była przekonana, że chce wykorzystać jego nazwisko jako trampoliny do kariery. Niedawno postanowiła odwiedzić atelier wirtuoza smaku. Sam Wojciech był tym szczerze zaskoczony, ponieważ jak zdradził w "Party", Gessler zarezerwowała stolik na nieswoje nazwisko. Zdradził również, co gwiazda TVN zamówiła do jedzenia:

Rezerwacji dokonała na inne nazwisko, więc było to zaskoczenie. Słoninę z prosiaka złotnickiego z kalafiorem, kawior z polskich ślimaków, fermentowaną salsefię z grasicą cielęcą, troć bałtycką z consomme z papryki, zająca w kawie żołędziowej i sernik z topinamburu - mówi kucharz

Magda zrecenzowała wizytę na swoim blogu:

To było niezwykłe. Kuchnia Amaro jest elitarna i przeznaczona dla koneserów. - napisała

Rzeczywiście, dla koneserów. I elity.

