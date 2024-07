Wojciech Modest Amaro jako jedyny restaurator w Polsce może pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem - gwiazdką Michelin. Nic dziwnego, że jego talent dostrzegł Polsat, który obsadził go w dwóch swoich najważniejszych programach kulinarnych. Dla uczestników bywa czasem bardzo ostry.

Wojciech może teraz pochwalić się kolejnym, ogromnym sukcesem. Niedawno gwiazdor został uznany przez "Gault et Millau", drugi najważniejszy przewodnik kulinarny, Szefem Roku 2015. "Gault et Millau" konkuruje z "Czerwonym przewodnikiem" Michelin. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i wpływowych publikacji kulinarnych na świecie i od 50 lat wyznacza trendy na francuskim rynku kulinarnym. Na zdjęciu, które znajdziecie tylko u nas, można zobaczyć wyróżnienie wypisane na fartuchu. Amaro nie ukrywa swojego szczęścia:

Tytuł Szefa Roku 2015 wywołał zadowolenie. Dla mnie i dla mojego zespołu jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ docenia nasz wysiłek i nagradza ciężką pracę. Cieszy fakt, że przewodnik "Gault et Millau" zaczął być publikowany w Polsce, bo jest to dowód na to, że przeskakujemy do pierwszej ligi jeśli chodzi o polską gastronomię. To także krok milowy w postrzeganiu szefów kuchni z całej Polski. Nawet kucharz z małej miejscowości, serwujący lokalne dania, ma szansę znaleźć się w światowej sławie przewodniku i udowodnić, że w tym co robi jest tak dobry jak kucharz znany z telewizji. - mówi nam restaurator

To jednak nie wszystko. Atelier Amaro może poszczycić się gwiazdką Michelin, która jednak co roku może zostać odebrana, bądź przyznana raz jeszcze. Do premiery kolejnej edycji przewodnika Michelin zostało zaś kilka dni. Jest szansa, że Wojciech otrzyma tym razem aż dwie gwiazdki. Wyróżnienie Gault et Millau jest świetną przepowiednią:

Zbliża się premiera kolejnego wydania przewodnika Michelin. Jest dreszczyk emocji. Sądząc po opiniach naszych gości, zdałoby się myśleć, że na dwie gwiazdki zasłużyliśmy, ale to się okaże. Najbardziej utytułowani szefowie kuchni na świecie twierdzą, że zdobycie czterech czapek, czyli tyle ile przyznał nam przewodnik "Gault et Millau", zwiastuje zdobycie dwóch gwiazdek przyznawanych przez Michelin. Czy tak będzie? Poczekamy i zobaczymy, ale w dniu ogłoszenia na pewno będzie nerwowo. - tłumaczy

Trzymamy kciuki i gratulujemy sukcesu!