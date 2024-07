Magda Gessler sprzedaje swoje całusy! Nie chodzi jednak o prawdziwe pocałunki, lecz o ciasteczka w kształcie ust. Restauratorka ma prawdziwy zmysł biznesowy! Wypiek rozszedł się jak świeże bułeczki!

Besos Magdy Gessler

Magda Gessler jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej profile na Facebooku i Instagramie zgromadziły łącznie prawie 170 tysięcy obserwujących! Fani restauratorki i gwiazdy TVN uwielbiają Magdę Gessler nie tylko za jej wyśmienite poczucie smaku, ale i osobowość. Nic dziwnego, że na prośbę swoich wielbicieli jurorka "MasterChefa" zdecydowała się wprowadzić do sprzedaży słodkie besos, czyli ciasteczka w kształcie całusów. Dlaczego besos? Ponieważ właśnie w ten sympatyczny sposób Magda Gessler zwykle żegna się ze swoimi fanami. Besos to po hiszpańsku po prostu buziaki, stąd kształt ciasteczek. Pojawiły się one w jednej z restauracji gwiazdy w Warszawie. Nie są drogie, kosztują jedynie złotówkę za sztukę. Skusilibyście się na słodkie całusy od Magdy Gessler?

Nowy pomysł gwiazdy wspiera jej partner Waldemar Kozerawski