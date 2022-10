Magda Gessler sprzedaje grzyby w swoich delikatesach. Znamy ceny! 

Magda Gessler nie zwalnia tempa i nie przestaje działać mimo kryzysu branży gastronomicznej. Znana restauratorka i gwiazda programów kulinarnych zdecydowała się ruszyć ze sprzedażą internetową pysznych wyrobów i przetworów, które mogą dotrzeć do klientów z całej Polski. Ceny produktów? No cóż, mogą mocno zaskoczyć. Jeśli planujecie zorganizować święta Bożego Narodzenia z cateringiem od Magdy Gessler, przygotujcie się na spory wydatek. Zobacz także: Jak Magda Gessler pomaga ratować restauracje w czasie pandemii koronawirusa? "Mają teraz kolejki"! Jakie są ceny wyrobów w sklepie Magdy Gessler? Z powodu pandemii koronawirusa , restauracje w całej Polsce niestety nie mogą przyjmować klientów stacjonarnie, a dania są wydawane jedynie na wynos. To potężny cios dla branży gastronomicznej, która w tym roku zmaga się z kryzysem. Przedsiębiorcy robią co mogą, aby jakoś przetrwać trudny czas obostrzeń. Kryzys dotknął również Magdę Gessler. Do tej pory w jej restauracjach trzeba było rezerwować stolik z dużym wyprzedzeniem. Dzisiaj, jak wiadomo, klienci nie mogą przebywać w lokalu. Ale gwiazda "Kuchennych rewolucji" wie, jak poradzić sobie nawet w tak trudnych czasach. Znana restauratorka ruszyła ze sprzedażą online swoich przysmaków - przetworów, wędlin, serów, zup i innych smakowitości. Dania od Magdy Gessler mogą dotrzeć w każdy zakątek Polski, a na dostawę trzeba poczekać ok. 3 dni. Ale oczywiście najwięcej emocji budzą ceny potraw, które już nie raz szokowały klientów. Jeżeli na wigilijnym stole marzy Wam się barszcz czerwony od Magdy Gessler, to musicie liczyć się z wydatkiem 45 złotych/900 ml. Jeżeli z kolei najdzie Was ochota na pyszne flaki , to musicie zapłacić 50 zł/900 ml. ...