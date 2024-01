Choć Magda Gessler nieczęsto jest bohaterką zdjęć wykonywanych przez paparazzi, tym razem restauratorka nie zdołała umknąć czujnym fotoreporterom, którzy "przyłapali" ją w niespotykanej sytuacji. Zobaczcie najnowsze kadry, na których Magda Gessler wymienia pocałunki z pewnym mężczyzną!

Magda Gessler wymienia czułości z tajemniczym mężczyzną

Zimowa aura nie sprzyja dobrym nastrojom, jednak trzeba przyznać, że Magda Gessler doskonale wie, jak podgrzać atmosferę w zimny dzień. Restauratorkę w niecodziennej sytuacji dostrzegli paparazzi, a wizyta w cukierni była jedynie pretekstem do zaskakującego spotkania. Magda Gessler nie pohamowała się przed wymianą serdecznych pocałunków z pewnym mężczyzną.

Dopiero co w mediach pojawiły się doniesienia o ślubie Magdy Gessler, który restauratorka miała wziąć w tajemnicy przed wszystkimi w Stanach Zjednoczonych, jednak teraz fotoreporterzy uwiecznili na zdjęciach czułe chwile z zupełnie inną osobą.

Postać, którą 70-latka obdarzyła całusami to prawdopodobnie Jacek Łotycz, który razem z Magdą Gessler pracował przy "Kuchennych rewolucjach". Jakiś czas temu restauratorka podkreślała jednak, że łączy ich jedynie przyjaźń.

Jacek ma dziewczynę, ja narzeczonego, jak więc mają się czuć w tym wszystkim nasi partnerzy? - komentowała poruszona Magda Gessler.

Wygląda na to, że serdeczna przyjaźń Magdy Gessler rozwija się w najlepsze - zobaczcie nowe ujęcia paparazzi! My na ich widok wprost nie możemy doczekać się Walentynek. Na uwagę zasługuje również niecodzienna stylizacja Magdy Gessler - jasny płaszcz przykuwał uwagę, ale całe show skradła jej kolorowa suknia do ziemi. Czuć już wiosnę?

