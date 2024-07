Magda Gessler ma wielu fanów i jest bardzo aktywna w social media. Chętnie chwali się migawkami z nagrań swoich programów, a także życia prywatnego. Całkiem niedawno pokazała fotkę z liceum, którą opatrzyła zaskakującym opisem. Tym razem na jej facebookowym profilu pojawiło się zdjęcie z ukochanym psem. Reakcja fanów? Nieco zaskakująca!

Magda Gessler jednak nie obraziła się za ten komentarz, wręcz przeciwnie - przytaknęła komentującemu! Po wpisem nie zabrakło dowodów sympatii fanów, którzy zachwycają się urokiem zarówno psa, jak i Magdy Gessler, która zdradziła, że jej ukochany pupil wabi się Miro. Nie zabrakło też opinii, że pies podobno upodabnia się do swojego właściciela. I chyba coś w tym jest! ;)

Po powrocie do domu przywitał mnie mój kochany pies Miro ❤️❤️❤️ #miro #pies #love #magdagessler #magda #magdagessler_official #poland #warszawa

Posted by Magda Gessler on 30 listopada 2015