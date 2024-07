Miarą popularności dla programów telewizyjnych jest ich oglądalność, atrakcyjność dla reklamodawców oraz wpływy z reklam. Dlatego też co roku powstają rankingi najlepszych produkcji telewizyjnych. Możemy dowiedzieć się z nich, która z gwiazd jest najbardziej dochodową dla stacji. W zeszłym roku bezkonkurencyjna okazała się Ewa Drzyzga. Przypomnijmy: Ewa Drzyzga najbardziej dochodową gwiazdą telewizyjną. Kogo pokonała?

Reklama

W tym roku dom mediowy Lowe Media również przygotował podobny ranking. Okazuje się, że najwięcej pieniędzy na swoim programie zarobiła... Magda Gessler! Restauratorka i jej "Kuchenne rewolucje" co tydzień przyciągały od 2 do ponad 3 mln widzów, co przełożyło się na... 133 miliony zysków z reklam. Magda była liderką już w 2012 roku, teraz znów powróciła na szczyt zestawienia.

Jesienią TVN wyemituje dziesiąty już sezon programu Magdy. Nie ukrywamy, że to ulubiona pozycja naszej redakcji :)

Zobacz: Gessler i Ramsay spotkali się na planie "MasterChefa". Nie od razu się polubili

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy na imprezie u Gessler: