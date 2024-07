Na wczorajszej konferencji ramówkowej TVN pojawiły się między innymi Małgorzata Rozenek i Magda Gessler. Obie panie mają swoje programu o rewolucjach. Ta pierwsza - hotelowych, druga z kolei - kuchennych. Od jakiegoś czasu plotkowano o ich konflikcie na temat, którego głos zabrała sama restauratorka. Zobacz: Gessler ma konflikt z Rozenek? Słowa Magdy rozwiewają wszelkie wątpliwości

Jak się okazuje panie mają ze sobą dobre relacje, a podczas czwartkowej prezentacji TVN chwilę ze sobą pogawędziły. Restauratorka i gwiazda stacji powymieniały się doświadczeniami na temat rewolucji i posłużyły radą. Gessler, jako bardziej doświadczona w tej kwestii, udzieliła kilku wskazówek Rozenek, które mogą jej się przydać w nowym programie, który prowadzi, czyli "Piekielny hotel". Restauratorka zaoferowała nawet pomoc:

Słuchaj, jak będziesz jechała do jakiegoś hotelu to daj mi znać, a ja ci powiem, co o nim sądzę - zaoferowała się Gessler.