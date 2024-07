Czy Magda Gessler przyznałaby "Poziomkę" restauracji swojego konkurenta - Atelier Amaro? Kto z klanu Gesslerów gotuje najlepiej? Udało nam się ją o to zapytać. Co odpowiedziała?

Magda Gessler kolejny raz nagradza najlepsze polskie restauracje i hotele! Już 15 czerwca na rynku nakładem Edipresse Książki ukaże się trzecia książka restauratorki "Poziomki 2016/2017. Gdzie najlepiej zjeść i wyspać się w Polsce?" Poprzednie części stały się bestsellerami, a my nie mamy wątpliwości, że i tym razem tak będzie.



Zobacz: Z wizytą w domu Magdy Gessler - jak mieszka znana restauratorka - wideo!

Zobacz także

Tylko Party.pl Magda Gessler zdradziła, jak wybiera te najlepsze miejsca...

Zdaniem Magdy Gessler, restauracji i hoteli wartych polecenia jest coraz więcej:

Mówię to z radością i dumą. Co roku odkrywam coś wyjątkowego. Dlatego tegoroczna edycja mojego przewodnika podaje jeszcze więcej świetnych adresów niż w poprzednich latach. A niektórzy, niestety, wypadli z zestawienia…

Dlaczego akurat “Poziomki”?...

…bo polskie, pysze, aromatyczne i nie ma nikogo, komu źle by się kojarzyły! Co nadaje się lepiej na symbol najwyższej polskiej jakości?

W przewodniku nie wszystkie miejsca dostały "Poziomkę". Nie zasłużyły?

Skoro je wymieniam, to znaczy, że są dobre. Ale poziomka to rzadki owoc – tylko dla najlepszych.

Czy dała by "Poziomkę" koledze i konkurentowi z branży, Wojciechowi Modestowi Amaro? Odpowiedź gwiazdy jest zaskakująca...

Oczywiście, nie tylko przyznałabym, ale i przyznałam – i to aż trzy poziomki. To nowoczesna kuchnia, robiona z talentem i wyczuciem. Nie polecam na obiad z dziećmi (to zdecydowanie świat zarezerwowany dla eleganckich dorosłych). Ale nie wyobrażam sobie, żeby pominąć to miejsce na mojej kulinarnej mapie Polski.