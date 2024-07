Magda Gessler wydała nową książkę! Jest to oczywiście książka kucharska. Najnowsza publikacja gwiazdy polskich kulinariów nosi tytuł "Kuchnia Polska Magdy Gessler". Jak nietrudno się domyślić, to zbiór przepisów kulinarnych na pyszne, polskie dania.

"Kuchnia Polska Magdy Gessler" już w sprzedaży

Magda Gessler we właściwy tylko sobie sposób splata w niej polskie tradycje kulinarne ze smakami światowej kuchni. Co ciekawe wszystkie receptury okraszone zostały garścią unikatowych, autorskich porad popularnej polskiej restauratorki. Królowa kulinariów w swojej nowej książce serwuje nam najlepsze przystawki, lekkie i sycące zupy, a także dania z mąki, kaszy i ziemniaków. Nie zabraknie prostych przepisów na aromatyczne mięsa i ryby oraz pyszne ciasta z owocami, makiem i serem. Na każdej stronie czekają doskonale doprawione, aromatyczne i pięknie podane dania, które szybko przygotujemy we własnym domu. Magda Gessler to prawdziwa kobieta biznesu! Niedawno w księgarniach pojawił się jej przewodnik po najlepszych w Polsce restauracjach i hotelach „Magda Gessler - Poziomki 2016/2017”, a teraz przyszła pora na książkę kucharską! Wybieracie się do księgarni? ;)

Oto okładka "Kuchni Polskiej Magdy Gessler"!

Szykuje się kolejny bestseller królowej polskiej kuchni?