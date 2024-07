W 2022 roku w prywatnym życiu Maffashion zaszła spora rewolucja. Julia Kuczyńska rozstała się z Sebastianem Fabijańskim w atmosferze skandalu. Teraz para dzieli się opieką swoim synkiem, Bastkiem, który pojawił się na świecie we wrześniu 2020 roku. Po raz pierwszy od dawna blogerka zorganizowała Q&A w mediach społecznościowych. Odpowiedziała na pytanie, czy chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko.

Dalej jakaś część mnie by chciała. Inna natomiast ma obawy — zaczęła blogerka.

Maffashion gorzko o macierzyństwie: "Będę musiała dużo przepracować w tej kwestii"

Wymieniając najgłośniejsze rozstania gwiazd w 2022 roku, nie można nie wspomnieć o Maffashion i Sebastianie Fabijańskim. Para, która w 2020 roku doczekała się pierwszego dziecka, zakończyła związek niedługo po tym, jak do mediów wyciekło głośne nagranie aktora i Rafalali. Później artysta udzielił wywiadu, w którym powiedział o niewierności i przyznał, że nie był fair wobec Julii Kuczyńskiej.

W rozmowie z internautami blogerka przyznała, że ma różne myśli na temat macierzyństwa. Ujawniła, że duży wpływ na to ma sytuacja w Polsce i na całym świecie. Gwiazda nawiązała też do głośnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Stwierdziła, że przez to myśli o kolejnych dzieciach schodzą na dalszy plan.

Nie, nie "daję w szyję". Ale to, jak politycy żonglują sprawami kobiet w naszym kraju, nie zachęca, budzi we mnie strach — napisała.

Często przed zaśnięciem dopadają mnie myśli o tym, jak kruchy jest świat. Wszyscy widzimy, jak doprowadzamy Ziemię do klęski. Patrząc na to, jakie są "prognozy", ciężko myśleć o kolejnych dzieciach — dodała.

W dalszej części Maffashion odniosła się do własnych doświadczeń, które okazały się zupełnie inne od wyobrażeń blogerki, które miała, zanim zaszła w ciążę. Julia Kuczyńska zdradziła, że jest w trakcie przepracowywania tego okresu. Zwróciła uwagę na obciążenia, na jakie wystawiane są kobiety przed porodem.

Prawdą jest też to, że inaczej wyobrażałam sobie (z perspektywy kobiety ciężarnej) ten błogosławiony stan i macierzyństwo. Nigdy nie chciałabym drugi raz tego tak przeżywać. Będę musiała dużo przepracować w tej kwestii. Już przepracowuję. Chciałabym, aby było pięknie, chciałabym czuć się zaopiekowana, delikatna, chciałabym czuć troskę, wsparcie, empatię i zrozumienie. Przecież ciało kobiety wykonuje w ciąży ogrom pracy, tworząc nowe życie. Kiedyś mówiłam minimum dwójka, a nawet i trójka dzieci. Obecnie jestem "na nie" i mam obawy na samą myśl — wyjaśniła.

Maffashion zdradziła, czemu już nie pokazuje synka

W trakcie Q&A inny internauta zwrócił uwagę na fakt, że Maffashion przestała pokazywać synka w mediach społecznościowych. Julia Kuczyńska wyznała, że decyzję podjęła z dnia na dzień. Kierowała się przede wszystkim dobrem Bastka. Dodała, że nie chce, by wizerunek chłopca pojawiał się na portalach.

Z dnia na dzień przestałam to robić... Powodem było publikowanie Bastka twarzy przy konkretnych "newsach", aferach i zestawieniach fot. To było tak zbędne i po najniższej linii oporu, że aż mi niedobrze. Dla mnie, jako matki, było to coś okropnego. Ja jestem dorosła, jestem bywalczynią portali nie od wczoraj i biorę na klatę taką ewentualność. Ale co ma do tego dziecko? W dodatku ani ja, a już na pewno nie synek — nie odpowiadaliśmy za te "tematy" - wytłumaczyła Maffashion.

Julia Kuczyńska dodała też, że jej synek zasługuje na prywatność i bezpieczeństwo, dlatego przestała pokazywać jego twarz, która z wiekiem zaczyna się zmieniać i nabierać charakterystycznych rysów.

Plus inny prosty powód. Bastek jest coraz starszy. Jego buzia się zmienia. Chciałabym, aby miał w życiu komfort i był bezpieczny. Od samego początku o tym mówiłam, że nie wiem, czy jak synek będzie starszy, czy będę dalej pokazywać jego twarz — dodała.

