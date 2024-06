Sandra Kubicka świetnie czuje się w roli mamy, o czym świadczą jej nowe treści na Instagramie, na którym nie brakuje treści związanych z macierzyństwem. Świeżo upieczona mama otrzymuje mnóstwo pytań od zaciekawionych internautów i właśnie zdradziła swoje plany o kolejnym dziecku.

Sandra Kubicka wprost o drugim dziecku

Od kiedy Sandra Kubicka została mamą, nie przestaje opowiadać o macierzyństwie na swoim Instagramie. Dumna mama spełnia się w nowej roli, a Leonardo jest całym jej światem. Choć nie zdecydowała się pokazać w mediach społecznościowych jego twarzy, to jednak sporo opowiada o tym, co u nich słychać. Nie da się również ukryć, że modelka bardzo szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Sandra Kubicka bardzo szybko schudła po porodzie, a jej fani są pod jej ogromnym wrażeniem.

Ukochana muzyka chętnie organizuje Q&A na swoim profilu i odpowiada na pytania zaciekawionych internautów m.in. o macierzyństwie, polecanych produktach czy zdrowym trybie życie. Ostatnio wspomniała również o drugim dziecku.

Jedna z internautek postanowiła dopytać Sandrę Kubicką o drugie dziecko. Modelka potwierdziła, że chciałaby ponownie zostać mamą, ale będzie musiała jednak trochę poczekać. Przypominamy, że synek gwiazdy urodził się wcześniakiem i swoje pierwsze tygodnie musiał spędzić w inkubatorze. 29-latka przeżyła sporą traumę.

Tak, ale ze względu na to, co się wydarzyło, muszę poczekać minimum rok, zanim będę mogła zajść ponownie w ciążę — napisała Sandra Kubicka.

Mimo że modelka i muzyka dopiero niedawno zostali rodzicami, to jednak nie zapominają o pielęgnowaniu swojej relacji. Ostatnio Alek Baron przygotował wyjątkową niespodziankę dla Sandry, a ona nie mogła powstrzymać łez wzruszenia.

