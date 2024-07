1 z 11

Maffashion to zdecydowanie najbardziej pożądana blogerka w polskim show-biznesie. Wyjazdy, spotkania z największymi światowymi gwiazdami (Rihanna, Sarah Jessica Parker) czy wywiady dla większości poczytnych magazynów to tylko kilka sukcesów młodej fashionistki. Do tego dochodzą kontrakty reklamowe z dużymi markami. Kilka tygodni temu informowaliśmy was, że Julia Kuczyńska została twarzą Bershki w Polsce (zobacz), a teraz podpisała kolejny kontrakt na najbliższy rok.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Maffashion jest jedną z trzech gwiazd, które zostały twarzą Atelier Kajetana Góra. Ulubiony fryzjer wielu sław przygotowuje się do kampanii promocyjnej w mediach, która będzie opieczętowana wizerunkiem cenionych w modowej branży sławnych kobiet.

- Zdecydowaliśmy się wybrać trzy ambasadorki, z którymi utożsamiają się nasi klienci. Będzie to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Specjalnie na potrzeby sesji sprowadziłem fotografa z Francji, naszego rodaka Sebastiana CVIQ który tworzył już kampanie dla La Maniii oraz ostanią dla Ewy Minge. Głównym fotografem jest Voytek Bąkiewicz który zrobił pierwszą część zdjęć. - tłumaczy nam Kajetan.

Zanim poznamy ostateczne efekty współpracy Maffashion oraz pozostałych gwiazd, których nazwiska są póki co tajemnicą, mamy dla was kilka zdjęć z backstage'u sesji promocyjnej. Maffashion w stylizacji Kajetana wygląda bardzo zmysłowo, kobieco i seksownie. Nam przypomina Brigitte Bardot z czasów świetności.

Porównajcie sami: