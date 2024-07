Zastanawialiście się kiedyś co (lub kto) łączy Mandarynę, Martę Grycan i Kasię Zielińską? Okazuje się, że one (i nie tylko) korzystają z usług tego samego fryzjera, Kajetana Góra. Postanowiliśmy sprawdzić jego portfolio.

Dotychczas Kajetan uczesał ponad 50 polskich gwiazd. W bogatym portfolio fryzjera znajdziemy także współpracę z Ewą Farną na planie teledysku "Monster High" czy z Natalią Siwiec do sesji zdjęciowej np. nowego numeru "CKM" (zobacz zdjęcia z backstage'u). Słynny już look Edyty Górniak z Viva Comet 2012 to też zasługa Kajetana. I można by tak wymieniać bez końca.

To dzięki niemu od pewnego czasu, zauważyliśmy u Marty Grycan korzystniejsze zmiany wizerunkowe. Kajetan odpowiada za charakterystyczne retro-loki gwiazdy. Marta zdradziła nam, że w ramach współpracy na święta do jego Atelier przy ul. Berneńskiej 9B w Warszawie dostarczyła nawet… domowe ciasto, którym Kajetan mógł częstować swoich sławnych i stałych klientów, wspólnie nazwali go "sernikiem Kajetana".

- Uwielbiam Kaya. Bardzo dlugo szukalam fryzjera, który umialby zrobić prawdziwą hollywoodzką fryzurę, ułożyź prawdziwe retro loki, nadać długim włosom lekkości i objętości, która utrzymuje się przez cały wieczór – powiedziała Marta w rozmowie z AfterParty.pl.

Kajetan Góra ma na swoim koncie także współpracę z zagranicznymi gwiazdami. Co więcej, niektóre sławy proszą o jego obecność na wyłączność. Przykładem takiej współpracy jest ikona hollywoodzkiego kina Faye Dunaway, która podczas festiwalu w Cannes zażyczyła sobie obecność naszego stylisty przed wyjściem na czerwony dywan, przez wszystkie dni trwania prestiżowego festiwalu!

- Ona nie chce nikogo innego. Proponowano jej fryzjerów Angeliny Jolie i Kate Winslet - odmówiła. Na jej życzenie czesać ją będzie Polak - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl osoba z Diora.

Kolejne przykłady? Regularnie z usług fryzjera korzystają np. Dominika Ostałowska, Marta Żmuda Trzebiatowska, Ola Szwed, Marta Wiśniewska, Michał Szpak, Maffashion, Ania Piszczałka czy Alicja Bachleda-Curuś.

W ostatnim roku fryzjer podpisał kontrakt z Teatrem Muzycznym Roma na ponad pół miliona zł. Poprosiliśmy Kajetana o komentarz na temat swojego sukcesu:

- To jeszcze nie sukces, to konsekwencja ciężkiej pracy oraz zaangażowania. Oczwiście doceniam swój dorobek zawodowy natomiast wierzę, że prawdziwy sukces, taki wymarzony, jeszcze przede mną. Zdradzę, że już nad nim pracuję, niestety nic więcej powiedzieć nie mogę.

Brzmi tajemniczo. Zainteresowanym fryzurowym dziełom Kajetana, prezentujemy jego najlepsze uczesania gwiazd z imprez i sesji zdjęciowych. A przy okazji zobaczcie jak wygląda ulubiony i niezwykle sympatyczny fryzjer gwiazd:

Przy takim dorobku chyba śmiało możemy określić Kajetana mianem najpopularniejszego polskiego stylisty włosów. Oto tylko kilka przykładów fryzur gwiazd wykonanych przez Atelier Kajetan Góra: