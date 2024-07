3 z 3

Bohaterowie filmu Polowanie na prezydenta.

Polowanie na prezydenta Big Game

A teraz zostawiamy mamy w domu (mogą też pójść „na paznokcie”), bo czas na męski wypad do kina! Jeśli jesteś ojcem i masz nastoletniego syna – ten fiński film sensacyjny jest właśnie dla Was!

Bohaterem „Polowania na prezydenta” jest 13-letni Oskari, potomek łowieckiego rodu z tradycjami. Wedle pradawnego obyczaju nadchodzi czas, by udowodnił, że z chłopca zmienił się w mężczyznę. Pozostawiony na noc w lesie nie spodziewa się, że z nieba spadnie mu (dosłownie) prezydent Stanów Zjednoczonych (w tej roli Samuel L. Jackson). Obaj będą musieli stawić czoła groźnym terrorystom, którzy nie zawahają się przed wysadzeniem całego lasu w powietrze.

Ważne: nie dajcie się zmanipulować zapowiedziom, według których „Polowanie na prezydenta” to film o dzielnym prezydencie walczącym z terrorystami. Taki film już kiedyś był i nazywał się „Air Force One”. To nie to. Film Jalmariego Helandera to zabawa z bohaterskim kinem i propozycja dla młodszego widza, którą doceni tylko ktoś, kto wie, czego się po niej spodziewać. Fiński reżyser kontynuuje tu swoją wizję luźnego i rozrywkowego kina bez nadęcia, rozpoczętą głośnym „Rare Exports: Opowieść wigilijna”, w którym bohaterowie stawiają czoła krwiożerczemu... Świętemu Mikołajowi.

Werdykt: Młodzieżowa zabawa z kinem akcji

Zwiastun: