Aggie znana z "Prince Charming" wyszła za mąż! Celebrytka i jej ukochany postanowili zorganizować wesele we Włoszech, na którym nie zabrakło znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Przebili ślub Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke?

Aggie z "Prince Charming" wyszła za mąż

Właśnie rozpoczął się sezon ślubny. Wiele par znanych z show-biznesu czy programów telewizyjnych w te wakacje powiedziało lub dopiero powie sobie sakramentalne "tak". Internauci bacznie śledzą wesela gwiazd i oceniają wesele, suknie panny młodej czy pierwszy taniec. Niedawno wszystkie oczy były skierowane na Hani Żudziewicz i Jacku Jeschke, którzy wzięli ślub we Włoszech.

Teraz w ich ślady poszła Agnieszka Lal, znana jako Aggie, która wraz z ukochanym również na ten magiczny dzień wybrała Włochy! Influencerka zyskała popularność podczas programu "Prince Charming", w którym została prowadzącą i teraz jej profil na Instagramie obserwuje milion osób! Aggie jest bardzo aktywna w sieci, a już tym bardziej w tak ważnym dla siebie dniu. Aggie dodała nagrania i zdjęcia ze ślubu, a na nich fani mogą dostrzec Maffashion z Michałem Danilczukiem czy Natalię Siwiec.

Wesele Aggie i jej ukochanego Jacoba zostało zorganizowane w stylu "dolce vita". Oczywiście nie zabrakło rejsu łodzią, a także prawdziwej włoskiej pizzy!

Co ciekawe, to właśnie Michał Danilczuk przygotowywał przyjaciół do pierwszego tańca, jednak ci nie pochwalili się nim jeszcze w sieci. Aggie i Michał poznali się podczas "Tańca z Gwiazdami", w odcinku, w którym gwiazdy mogą zaprosić do tańca bliskich. Jacek Jelonek, Michał Danilczuk i Aggie zaprezentowali wówczas paso doble.

Wspólny wyjazd Michała i Maffashion nie pozostawia już złudzeń, że para doskonale czuje się w swoim towarzystwie, a ich uczucie wciąż rośnie.

@michael_danilczuk

Podobają Wam się kadry z wesela prowadzącej "Prince Charming"? Nam bardzo!

